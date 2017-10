Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 155.84 203.80 107.88 158.33 Quarter Ending Mar-18 1 135.94 135.94 135.94 188.14 Year Ending Dec-17 3 694.35 991.00 408.16 673.15 Year Ending Dec-18 4 654.40 837.10 511.00 750.93 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.31 0.35 0.27 0.36 Quarter Ending Mar-18 1 0.35 0.35 0.35 0.45 Year Ending Dec-17 3 1.36 2.21 0.84 1.50 Year Ending Dec-18 5 1.31 1.85 0.90 1.69