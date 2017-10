Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 10 5,635.17 5,732.00 5,521.10 -- Year Ending Mar-18 10 6,444.14 6,575.00 6,311.20 5,621.08 Year Ending Mar-19 10 6,890.33 7,173.01 5,959.40 5,805.39 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 12 12.16 12.60 11.60 -- Year Ending Mar-18 10 12.88 13.35 12.50 13.59 Year Ending Mar-19 10 14.46 15.42 11.80 14.67 LT Growth Rate (%) 1 10.30 10.30 10.30 13.80