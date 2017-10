Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 875.21 985.28 732.44 898.34 Quarter Ending Mar-18 3 897.80 989.57 779.61 899.40 Year Ending Dec-17 9 3,443.13 3,800.07 2,902.12 3,363.31 Year Ending Dec-18 9 3,689.44 4,048.31 3,132.92 3,674.10 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.86 0.90 0.78 0.93 Quarter Ending Mar-18 4 0.88 0.97 0.73 -- Year Ending Dec-17 7 3.12 3.79 2.19 3.13 Year Ending Dec-18 8 3.39 4.03 2.70 2.89 LT Growth Rate (%) 1 7.00 7.00 7.00 --