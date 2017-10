Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 68.00 68.00 68.00 -- Year Ending Dec-17 5 268.75 298.60 253.13 365.03 Year Ending Dec-18 4 357.13 395.00 319.00 -- Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.00 0.01 -0.01 0.13 Quarter Ending Mar-18 2 0.08 0.08 0.08 -- Year Ending Dec-17 4 -0.03 0.03 -0.09 0.34 Year Ending Dec-18 4 0.19 0.35 0.01 --