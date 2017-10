Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 6,074.86 6,074.86 6,074.86 -- Quarter Ending Mar-18 2 5,543.22 5,963.44 5,123.00 -- Year Ending Dec-17 16 23,167.70 24,757.60 20,202.00 20,166.90 Year Ending Dec-18 15 25,906.50 28,542.10 22,259.90 22,053.10 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.93 0.94 0.92 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.91 0.91 0.91 -- Year Ending Dec-17 15 3.49 3.95 3.05 3.05 Year Ending Dec-18 13 3.99 4.50 3.38 3.46 LT Growth Rate (%) 2 32.33 36.30 28.36 14.72