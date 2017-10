Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 1,571.35 1,647.36 1,535.00 1,509.00 Year Ending Dec-17 8 5,994.64 6,059.97 5,940.00 5,689.17 Year Ending Dec-18 8 6,366.45 6,532.84 6,175.00 6,072.27 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.36 0.40 0.34 0.37 Quarter Ending Mar-18 4 0.36 0.38 0.34 0.34 Year Ending Dec-17 8 1.30 1.33 1.27 1.28 Year Ending Dec-18 8 1.63 1.72 1.55 1.58 LT Growth Rate (%) 1 10.00 10.00 10.00 10.00