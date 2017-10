Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 6,070.20 6,070.20 6,070.20 -- Quarter Ending Mar-18 1 5,829.54 5,829.54 5,829.54 -- Year Ending Dec-17 23 23,261.80 28,738.00 20,144.30 25,478.50 Year Ending Dec-18 23 24,499.60 32,513.00 21,322.20 26,676.10 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.42 0.42 0.42 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.36 0.36 0.36 -- Year Ending Dec-17 27 1.29 1.43 1.06 1.37 Year Ending Dec-18 27 1.42 1.56 1.19 1.47 LT Growth Rate (%) 4 4.30 6.50 3.10 2.66