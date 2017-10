Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 154.20 154.20 154.20 143.00 Year Ending Dec-17 5 623.84 629.30 619.00 587.81 Year Ending Dec-18 3 649.46 655.48 642.00 610.14 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.31 0.32 0.31 0.36 Quarter Ending Mar-18 1 0.33 0.33 0.33 0.34 Year Ending Dec-17 4 1.54 1.60 1.49 1.46 Year Ending Dec-18 3 1.71 1.74 1.68 1.57