Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 4,053.36 4,164.56 3,942.17 -- Quarter Ending Mar-18 2 3,494.94 3,632.87 3,357.01 -- Year Ending Dec-17 3 17,072.80 17,361.20 16,674.00 -- Year Ending Dec-18 3 19,004.80 19,625.50 18,478.30 -- Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.99 1.32 0.65 -- Quarter Ending Mar-18 2 -0.29 0.18 -0.77 -- Year Ending Dec-17 4 4.43 5.23 3.88 -- Year Ending Dec-18 4 5.93 6.53 4.73 -- LT Growth Rate (%) 1 24.20 24.20 24.20 --