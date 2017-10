Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 5,677.39 6,095.19 5,481.14 5,942.92 Quarter Ending Mar-18 3 5,784.91 6,250.39 5,418.90 6,232.38 Year Ending Dec-17 12 21,308.50 22,792.20 20,545.00 21,899.20 Year Ending Dec-18 12 23,961.30 26,168.20 22,258.20 24,864.60 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.55 0.68 0.48 0.67 Quarter Ending Mar-18 5 0.60 0.68 0.51 0.72 Year Ending Dec-17 17 2.21 2.55 2.05 2.59 Year Ending Dec-18 16 2.52 2.96 2.18 2.96 LT Growth Rate (%) 3 11.36 15.61 5.30 15.31