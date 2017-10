Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 9,551.82 10,104.20 9,233.00 9,151.48 Quarter Ending Mar-18 2 10,518.90 10,893.70 10,144.10 -- Year Ending Dec-17 7 36,687.90 38,685.00 35,167.00 33,781.40 Year Ending Dec-18 7 40,593.20 43,626.40 38,973.40 38,591.90 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.59 0.66 0.47 0.61 Quarter Ending Mar-18 4 0.67 0.71 0.62 -- Year Ending Dec-17 10 2.26 2.57 2.00 2.25 Year Ending Dec-18 10 2.47 2.73 2.26 2.47 LT Growth Rate (%) 1 10.80 10.80 10.80 12.50