Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 2,682.54 2,682.54 2,682.54 -- Year Ending Mar-17 2 10,083.30 10,133.00 10,033.60 -- Year Ending Mar-18 3 6,525.47 11,469.90 4,026.50 11,487.70 Year Ending Mar-19 3 7,581.12 13,018.40 4,822.00 -- Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 7.13 7.13 7.13 -- Year Ending Mar-17 3 26.00 26.10 25.91 -- Year Ending Mar-18 3 32.50 33.14 31.70 31.15 Year Ending Mar-19 3 38.91 40.40 37.44 --