Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 3 4,001.52 4,124.55 3,809.00 4,567.47 Year Ending Dec-18 3 5,310.79 5,503.37 5,162.00 6,263.50 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.18 0.18 0.18 -- Year Ending Dec-17 2 0.75 0.76 0.73 1.73 Year Ending Dec-18 2 1.04 1.15 0.93 2.78