Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 95.18 95.18 95.18 -- Year Ending Mar-17 14 891.63 1,074.52 647.47 -- Year Ending Mar-18 9 1,010.83 1,187.41 785.93 1,016.91 Year Ending Mar-19 9 1,111.56 1,333.38 848.38 1,160.50 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 13 0.05 0.08 0.02 -- Year Ending Mar-18 9 0.07 0.08 0.06 0.06 Year Ending Mar-19 8 0.08 0.09 0.06 0.07