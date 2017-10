Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 18,403.80 19,656.10 16,778.00 17,840.70 Quarter Ending Mar-18 4 17,832.30 19,666.50 16,027.60 17,850.10 Year Ending Dec-17 13 72,764.20 80,402.00 65,724.00 69,281.80 Year Ending Dec-18 13 77,278.90 84,706.00 69,113.10 72,864.30 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 3.80 4.04 3.31 3.79 Quarter Ending Mar-18 6 3.48 3.66 3.17 3.62 Year Ending Dec-17 12 14.22 16.41 13.00 13.98 Year Ending Dec-18 12 15.64 17.94 14.12 15.58 LT Growth Rate (%) 2 6.95 9.00 4.90 8.50