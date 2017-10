Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jun-17 1 4,539.82 4,539.82 4,539.82 -- Quarter Ending Mar-18 1 4,763.61 4,763.61 4,763.61 4,763.61 Year Ending Jun-17 9 19,278.30 20,080.00 18,478.80 -- Year Ending Jun-18 8 19,573.90 20,681.60 18,431.10 21,141.30 Year Ending Jun-19 8 21,721.00 24,860.00 19,167.00 20,538.30 Earnings (per share) Quarter Ending Jun-17 1 62.90 62.90 62.90 -- Quarter Ending Mar-18 1 80.80 80.80 80.80 80.80 Year Ending Jun-17 10 327.68 663.40 168.00 -- Year Ending Jun-18 9 217.53 403.30 102.05 449.28 Year Ending Jun-19 6 241.45 521.00 106.03 369.68 LT Growth Rate (%) 1 60.40 60.40 60.40 --