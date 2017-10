Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 15 950.21 970.45 886.30 -- Year Ending Mar-18 15 1,026.17 1,078.00 934.50 970.31 Year Ending Mar-19 15 1,084.89 1,223.00 987.10 1,040.05 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 15 39.62 40.80 37.60 -- Year Ending Mar-18 15 43.33 45.70 40.00 41.89 Year Ending Mar-19 15 46.41 49.80 42.30 45.36 LT Growth Rate (%) 3 6.21 6.91 5.40 --