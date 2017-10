Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 9 4,931.57 5,094.00 4,829.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 5,145.98 5,145.98 5,145.98 -- Year Ending Dec-17 29 20,290.90 20,960.00 20,016.70 20,190.40 Year Ending Dec-18 29 20,878.80 21,900.00 20,230.80 20,920.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 1.31 1.40 1.20 1.74 Quarter Ending Mar-18 1 1.46 1.46 1.46 -- Year Ending Dec-17 29 5.79 6.10 4.92 5.78 Year Ending Dec-18 29 6.22 7.21 5.53 6.18 LT Growth Rate (%) 7 7.89 9.50 6.70 7.63