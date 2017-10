Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 4,817.73 5,638.00 4,251.00 5,621.27 Quarter Ending Mar-18 2 5,195.63 6,047.20 4,344.05 5,573.50 Year Ending Dec-17 10 18,189.60 20,444.00 16,685.00 18,160.90 Year Ending Dec-18 10 18,828.40 24,028.60 14,664.00 18,986.70 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 12 0.02 0.20 -0.19 0.21 Quarter Ending Mar-18 5 0.05 0.13 -0.01 0.18 Year Ending Dec-17 12 0.07 0.47 -0.35 0.53 Year Ending Dec-18 16 0.19 0.74 -1.04 0.94