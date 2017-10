Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 19 60,535.60 68,000.00 48,456.10 -- Quarter Ending Jun-18 1 55,465.00 55,465.00 55,465.00 -- Year Ending Mar-17 25 174,280.00 193,411.00 164,000.00 -- Year Ending Mar-18 23 216,977.00 245,030.00 197,506.00 179,990.00 Year Ending Mar-19 23 235,328.00 273,086.00 205,600.00 207,360.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 5 6.45 7.05 5.02 -- Quarter Ending Jun-18 1 5.37 5.37 5.37 -- Year Ending Mar-17 27 19.59 22.00 17.47 -- Year Ending Mar-18 24 22.97 25.40 19.47 20.01 Year Ending Mar-19 24 25.31 29.20 21.74 23.45