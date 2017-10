Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 3,064.38 3,064.38 3,064.38 3,581.78 Quarter Ending Mar-18 1 3,308.21 3,308.21 3,308.21 3,476.81 Year Ending Dec-17 2 10,666.40 12,092.80 9,240.00 13,543.70 Year Ending Dec-18 2 11,292.80 12,745.70 9,840.00 13,970.90 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 1.30 1.37 1.25 1.20 Quarter Ending Mar-18 6 1.24 1.27 1.20 1.22 Year Ending Dec-17 6 4.83 4.94 4.71 4.73 Year Ending Dec-18 9 5.26 5.33 5.19 5.07