Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Sep-17 10 1,835.04 1,852.80 1,816.00 1,837.09 Quarter Ending Mar-18 2 1,868.97 1,886.08 1,851.87 1,838.37 Year Ending Sep-17 29 7,085.03 7,205.00 6,988.00 7,030.83 Year Ending Sep-18 29 7,571.10 7,751.00 7,302.78 7,550.61 Earnings (per share) Quarter Ending Sep-17 10 0.24 0.26 0.21 0.25 Quarter Ending Mar-18 2 0.22 0.25 0.20 0.25 Year Ending Sep-17 27 0.87 0.95 0.75 0.83 Year Ending Sep-18 26 0.99 1.20 0.82 0.93 LT Growth Rate (%) 6 14.24 19.70 8.86 14.76