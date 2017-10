Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 8,537.40 8,971.45 8,103.36 8,659.13 Quarter Ending Mar-18 2 8,226.53 8,929.85 7,523.21 8,793.68 Year Ending Dec-17 7 28,736.70 32,872.20 24,757.00 31,381.70 Year Ending Dec-18 7 28,113.00 35,659.30 23,317.00 32,671.40 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.53 0.85 0.27 0.42 Quarter Ending Mar-18 4 0.41 0.55 0.25 0.58 Year Ending Dec-17 9 1.42 2.95 0.81 2.32 Year Ending Dec-18 9 2.13 4.50 1.07 3.06 LT Growth Rate (%) 2 60.07 81.53 38.60 24.78