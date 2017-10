Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 14 105,374.00 109,807.00 98,798.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 109,863.00 109,863.00 109,863.00 -- Year Ending Mar-17 24 406,587.00 583,978.00 360,232.00 -- Year Ending Mar-18 22 483,810.00 689,504.00 413,331.00 475,617.00 Year Ending Mar-19 22 542,091.00 768,017.00 461,453.00 542,218.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 8 2.29 2.58 2.20 -- Quarter Ending Jun-18 1 2.48 2.48 2.48 -- Year Ending Mar-17 25 8.70 12.40 8.10 -- Year Ending Mar-18 22 9.28 9.80 8.90 9.98 Year Ending Mar-19 22 10.55 11.50 9.90 11.28 LT Growth Rate (%) 4 15.00 20.00 10.70 16.49