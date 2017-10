Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jan-17 12 6,935.80 6,984.00 6,853.50 -- Quarter Ending Apr-18 1 6,042.30 6,042.30 6,042.30 -- Year Ending Jan-17 31 23,308.50 23,397.00 22,966.00 -- Year Ending Jan-18 32 25,729.80 26,317.30 25,458.50 25,833.70 Year Ending Jan-19 32 28,226.40 29,008.50 27,486.90 28,543.90 Earnings (per share) Quarter Ending Jan-17 8 0.31 0.33 0.30 -- Quarter Ending Apr-18 1 0.25 0.25 0.25 -- Year Ending Jan-17 30 1.02 1.04 0.98 -- Year Ending Jan-18 34 1.11 1.20 1.07 1.17 Year Ending Jan-19 34 1.24 1.40 1.14 1.32 LT Growth Rate (%) 5 10.13 13.00 7.95 12.78