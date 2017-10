Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 129.56 129.56 129.56 132.65 Quarter Ending Mar-18 1 132.67 132.67 132.67 138.40 Year Ending Dec-17 2 487.54 490.57 484.52 510.05 Year Ending Dec-18 2 533.45 539.49 527.41 572.24 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.36 0.36 0.36 0.56 Quarter Ending Mar-18 1 0.52 0.52 0.52 0.56 Year Ending Dec-17 2 1.63 1.66 1.60 2.11 Year Ending Dec-18 2 1.82 1.90 1.73 2.42