Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 1,447.38 1,526.33 1,330.20 1,495.20 Quarter Ending Mar-18 1 1,419.80 1,419.80 1,419.80 -- Year Ending Dec-17 14 6,153.18 6,404.00 5,858.00 6,222.52 Year Ending Dec-18 14 6,117.90 6,713.00 5,399.00 6,294.96 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.03 0.06 0.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.18 0.18 0.18 -- Year Ending Dec-17 16 0.69 0.83 0.54 0.55 Year Ending Dec-18 15 0.67 0.85 0.37 0.65 LT Growth Rate (%) 2 30.02 37.02 23.03 61.10