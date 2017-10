Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 9,901.80 10,108.60 9,608.22 9,362.80 Quarter Ending Mar-18 3 10,146.10 10,247.60 10,081.80 10,553.20 Year Ending Dec-17 14 38,517.60 38,949.00 37,879.30 37,872.30 Year Ending Dec-18 14 41,237.30 43,056.00 40,204.80 40,685.90 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.37 0.42 0.34 0.45 Quarter Ending Mar-18 4 0.41 0.45 0.38 0.53 Year Ending Dec-17 14 1.46 1.60 1.33 1.81 Year Ending Dec-18 14 1.68 1.90 1.45 1.95 LT Growth Rate (%) 4 8.26 10.45 5.70 11.80