Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 4 182.79 184.81 179.55 183.23 Year Ending Dec-18 5 192.51 202.03 181.71 193.30 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 9 0.22 0.22 0.21 0.23 Quarter Ending Mar-18 8 0.20 0.20 0.19 0.21 Year Ending Dec-17 11 0.88 0.89 0.86 0.91 Year Ending Dec-18 11 0.92 0.94 0.90 0.94