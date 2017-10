Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 2 479.95 480.00 479.90 -- Year Ending Mar-18 2 510.15 511.30 509.00 602.30 Year Ending Mar-19 2 576.90 589.80 564.00 701.55 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 2 1.33 1.34 1.32 -- Year Ending Mar-18 2 1.37 1.37 1.36 2.55 Year Ending Mar-19 2 1.78 1.90 1.67 3.16 LT Growth Rate (%) 1 27.90 27.90 27.90 31.50