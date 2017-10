Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 1 5,661.00 5,661.00 5,661.00 -- Year Ending Mar-18 3 5,527.00 5,679.00 5,417.00 5,994.33 Year Ending Mar-19 3 5,703.67 6,183.00 5,381.00 6,366.50 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 4 412.50 485.00 359.00 -- Year Ending Mar-18 3 412.67 491.00 346.00 565.20 Year Ending Mar-19 3 404.67 634.00 284.00 594.75 LT Growth Rate (%) 1 -15.00 -15.00 -15.00 -8.00