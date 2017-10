Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 223.68 224.00 223.35 248.00 Quarter Ending Mar-18 1 166.00 166.00 166.00 -- Year Ending Dec-17 8 799.93 806.82 791.00 866.73 Year Ending Dec-18 8 823.26 829.00 815.52 886.64 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.24 0.28 0.19 0.25 Quarter Ending Mar-18 1 -0.09 -0.09 -0.09 -0.05 Year Ending Dec-17 6 0.34 0.42 0.31 0.62 Year Ending Dec-18 7 0.56 0.80 0.41 0.72