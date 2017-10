Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 903.00 1,000.00 710.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 1,554.00 1,554.00 1,554.00 -- Year Ending Mar-17 4 6,102.62 6,201.00 5,990.46 -- Year Ending Mar-18 4 7,189.79 7,368.17 6,906.00 7,503.67 Year Ending Mar-19 3 8,153.60 8,841.80 7,445.00 -- Earnings (per share) Year Ending Mar-17 4 75.99 81.64 72.90 -- Year Ending Mar-18 4 100.43 105.10 93.90 96.33 Year Ending Mar-19 4 116.53 126.70 104.40 --