Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 929.69 991.40 875.00 1,019.74 Quarter Ending Mar-18 2 978.47 982.04 974.90 1,022.46 Year Ending Dec-17 9 3,782.97 3,860.20 3,688.32 4,110.74 Year Ending Dec-18 9 3,850.48 4,150.00 3,692.00 4,227.28 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 9 0.46 0.48 0.43 0.48 Quarter Ending Mar-18 5 0.51 0.53 0.48 0.49 Year Ending Dec-17 7 1.86 1.90 1.83 1.90 Year Ending Dec-18 9 2.01 2.10 1.86 2.03 LT Growth Rate (%) 1 12.60 12.60 12.60 --