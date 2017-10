Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 1,871.03 1,930.00 1,804.81 1,851.20 Quarter Ending Mar-18 2 1,915.84 1,944.99 1,886.69 -- Year Ending Dec-17 10 7,199.36 7,981.37 6,654.00 7,605.96 Year Ending Dec-18 10 7,808.25 8,778.20 7,027.00 8,258.06 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.29 0.36 0.20 0.28 Quarter Ending Mar-18 3 0.43 0.51 0.36 -- Year Ending Dec-17 9 0.84 1.30 0.63 1.23 Year Ending Dec-18 9 1.63 2.19 1.18 1.86 LT Growth Rate (%) 1 87.80 87.80 87.80 49.04