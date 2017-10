Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 18,155.40 18,155.40 18,155.40 -- Quarter Ending Mar-18 1 17,687.80 17,687.80 17,687.80 -- Year Ending Mar-17 6 88,082.10 93,464.00 77,726.00 -- Year Ending Mar-18 8 89,352.30 102,127.00 74,037.00 95,651.80 Year Ending Mar-19 8 99,943.40 117,045.00 81,537.00 105,525.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 0.05 0.05 0.05 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.28 0.28 0.28 -- Year Ending Mar-17 8 2.56 2.90 2.14 -- Year Ending Mar-18 8 2.80 3.30 2.40 2.89 Year Ending Mar-19 8 2.96 3.60 2.50 3.09 LT Growth Rate (%) 2 10.65 13.30 8.01 --