Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 97.41 108.00 86.82 165.82 Quarter Ending Mar-18 1 145.31 145.31 145.31 236.04 Year Ending Dec-17 10 450.36 484.00 393.37 549.63 Year Ending Dec-18 10 682.89 834.10 576.50 842.29 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.07 0.07 0.07 0.09 Quarter Ending Mar-18 1 0.08 0.08 0.08 0.27 Year Ending Dec-17 11 0.18 0.29 0.08 0.48 Year Ending Dec-18 12 0.49 0.89 0.21 1.09