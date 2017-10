Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 303.05 383.00 252.00 267.90 Quarter Ending Mar-18 1 366.03 366.03 366.03 -- Year Ending Dec-17 8 1,305.93 1,427.70 1,192.00 1,137.69 Year Ending Dec-18 8 1,526.43 1,623.00 1,348.00 1,550.18 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.24 0.32 0.14 0.17 Quarter Ending Mar-18 2 0.44 0.45 0.43 -- Year Ending Dec-17 5 1.11 1.45 0.83 0.95 Year Ending Dec-18 7 1.45 1.94 0.89 1.57