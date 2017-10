Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jan-17 3 486.87 489.20 484.40 -- Quarter Ending Apr-18 1 474.00 474.00 474.00 -- Year Ending Jan-17 7 1,847.19 1,853.00 1,841.00 -- Year Ending Jan-18 7 2,020.09 2,084.70 1,946.15 1,911.81 Year Ending Jan-19 7 2,097.61 2,217.20 2,011.00 1,974.57 Earnings (per share) Quarter Ending Jan-17 6 0.36 0.38 0.30 -- Quarter Ending Apr-18 3 0.37 0.42 0.29 -- Year Ending Jan-17 7 1.62 1.65 1.57 -- Year Ending Jan-18 3 1.84 1.91 1.79 1.61 Year Ending Jan-19 7 1.98 2.34 1.86 1.68 LT Growth Rate (%) 1 8.60 8.60 8.60 5.30