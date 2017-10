Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 7 527.49 541.13 489.69 -- Year Ending Mar-18 9 590.75 599.96 582.00 -- Year Ending Mar-19 9 625.95 638.29 601.00 -- Earnings (per share) Year Ending Mar-17 9 28.67 45.13 22.80 -- Year Ending Mar-18 11 26.85 30.50 23.10 -- Year Ending Mar-19 11 35.27 37.60 30.82 -- LT Growth Rate (%) 2 17.45 26.90 8.00 --