Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 1,814.69 1,974.37 1,555.56 1,855.70 Quarter Ending Mar-18 3 1,547.26 1,630.96 1,484.38 1,442.17 Year Ending Dec-17 11 6,318.86 7,036.87 5,901.00 6,406.62 Year Ending Dec-18 10 6,814.16 7,551.41 6,363.53 6,882.94 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 1.41 1.44 1.39 1.22 Quarter Ending Mar-18 4 1.32 1.44 1.25 1.13 Year Ending Dec-17 12 5.24 5.84 4.82 4.94 Year Ending Dec-18 11 5.94 6.68 5.21 5.63 LT Growth Rate (%) 2 15.36 16.30 14.43 21.45