Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jun-17 12 661.99 682.00 640.88 -- Quarter Ending Sep-18 3 657.95 669.11 641.05 556.80 Year Ending Jun-17 13 2,289.89 2,309.00 2,268.38 -- Year Ending Jun-18 14 2,701.61 2,834.00 2,617.50 2,168.43 Year Ending Jun-19 13 2,813.59 3,177.00 2,664.00 2,220.37 Earnings (per share) Quarter Ending Jun-17 12 0.57 0.64 0.52 -- Quarter Ending Sep-18 5 0.63 0.65 0.61 0.51 Year Ending Jun-17 13 2.00 2.06 1.93 -- Year Ending Jun-18 14 2.49 2.62 2.34 2.17 Year Ending Jun-19 13 2.74 2.90 2.50 2.15 LT Growth Rate (%) 2 15.55 17.20 13.90 8.95