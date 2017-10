Sales and Profit Figures in Hungary Forint (HUF)

Earnings and Dividend Figures in Hungary Forint (HUF)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 200,730.00 200,752.00 200,709.00 194,834.00 Quarter Ending Mar-18 1 200,775.00 200,775.00 200,775.00 196,898.00 Year Ending Dec-17 11 800,449.00 849,262.00 765,053.00 767,325.00 Year Ending Dec-18 12 856,754.00 906,000.00 820,800.00 801,275.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 229.07 299.23 181.20 193.14 Quarter Ending Mar-18 1 163.30 163.30 163.30 170.27 Year Ending Dec-17 10 931.14 1,009.51 738.60 738.03 Year Ending Dec-18 14 928.38 1,046.99 768.40 812.54