Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jun-17 4 1,970.00 2,009.00 1,930.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 1,974.00 1,991.00 1,957.00 -- Year Ending Jun-17 26 9,002.64 9,099.47 8,813.73 -- Year Ending Jun-18 26 8,984.70 9,360.00 8,774.00 9,261.94 Year Ending Jun-19 24 9,354.51 9,751.99 9,043.00 9,659.13 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 28 5.63 5.81 4.78 -- Year Ending Jun-18 28 5.68 6.31 4.94 5.86 Year Ending Jun-19 26 6.11 6.60 5.21 6.31 LT Growth Rate (%) 6 7.35 10.40 4.62 6.10