Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 70,344.60 70,344.60 70,344.60 125,522.00 Quarter Ending Mar-18 1 73,371.70 73,371.70 73,371.70 -- Year Ending Dec-17 10 290,416.00 361,640.00 256,367.00 325,461.00 Year Ending Dec-18 10 316,671.00 405,189.00 279,107.00 382,488.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.56 0.56 0.56 -0.16 Quarter Ending Mar-18 1 0.33 0.33 0.33 -- Year Ending Dec-17 8 1.39 2.06 0.84 1.07 Year Ending Dec-18 7 1.63 2.24 1.16 1.67 LT Growth Rate (%) 1 3.60 3.60 3.60 -15.00