Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 5,043.61 5,408.44 4,405.00 -- Year Ending Mar-17 3 20,758.50 21,099.60 20,293.00 -- Year Ending Mar-18 2 20,095.00 20,852.00 19,338.00 24,006.80 Year Ending Mar-19 3 23,325.90 24,224.00 21,716.00 -- Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 15.13 16.70 13.56 -- Year Ending Mar-17 3 59.07 72.31 44.10 -- Year Ending Mar-18 2 54.80 57.50 52.10 76.99 Year Ending Mar-19 3 74.08 82.55 66.20 --