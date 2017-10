Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 979.90 1,254.73 757.00 1,254.73 Quarter Ending Mar-18 2 702.70 769.14 636.26 -- Year Ending Dec-17 11 2,863.89 3,171.98 2,695.52 2,940.90 Year Ending Dec-18 12 3,316.47 3,702.16 2,992.54 3,576.97 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.07 0.14 0.03 0.14 Quarter Ending Mar-18 2 0.03 0.03 0.03 -- Year Ending Dec-17 13 0.11 0.16 0.08 0.16 Year Ending Dec-18 13 0.19 0.25 0.14 0.25 LT Growth Rate (%) 1 1.90 1.90 1.90 24.46