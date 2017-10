Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 6 9,635.49 10,002.00 9,187.00 -- Year Ending Mar-18 4 10,648.90 11,157.30 10,452.90 11,719.90 Year Ending Mar-19 5 12,026.10 12,873.60 11,323.50 13,295.80 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 3 35.53 39.80 31.00 -- Year Ending Mar-18 3 29.53 38.40 22.30 47.26 Year Ending Mar-19 3 57.97 63.00 48.60 69.16 LT Growth Rate (%) 1 5.00 5.00 5.00 5.00