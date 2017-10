Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 1,696.45 2,152.48 1,416.00 1,763.75 Quarter Ending Mar-18 5 2,071.31 2,606.36 1,566.90 1,802.21 Year Ending Dec-17 10 5,888.26 7,065.00 5,290.00 6,551.33 Year Ending Dec-18 11 7,846.74 10,687.00 6,056.00 7,232.02 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.48 0.65 0.40 0.53 Quarter Ending Mar-18 5 0.56 0.69 0.50 0.54 Year Ending Dec-17 8 1.61 1.89 1.38 1.69 Year Ending Dec-18 12 2.15 2.76 1.88 2.10 LT Growth Rate (%) 2 32.38 35.46 29.30 16.35