Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 69.12 71.59 65.78 70.00 Quarter Ending Mar-18 2 72.17 77.00 67.34 -- Year Ending Dec-17 6 247.81 254.15 239.70 221.53 Year Ending Dec-18 6 272.68 305.00 221.90 -- Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.13 0.15 0.11 0.07 Quarter Ending Mar-18 2 0.14 0.18 0.11 -- Year Ending Dec-17 5 0.46 0.54 0.37 0.10 Year Ending Dec-18 6 0.53 0.70 0.38 --